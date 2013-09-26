Наманганские депутаты обсудили подготовку к выборам в махаллях

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области призвал депутатов всех уровней принимать участие в собраниях граждан в своих избирательных округах по выдвижению на выборы кандидатов в аксакалы махаллей.

Вчера на очередной, 20-й сессии Наманганского областного Совета народных депутатов был обсужден вопрос о подготовке и проведении в области выборов председателей сходов граждан и их советников.

Напомним, что выборы в органы местного самоуправления граждан постановлением Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан назначены на ноябрь – декабрь текущего года.

Председательствовал на сессии хоким Наманганской области Баходир Юсупов.

В работе сессии также участвовали сенаторы Олий Мажлиса от области, причастные к повестке дня должностные лица областного, городского и районных хокимиятов и общественных организаций.

Открывая сессию, глава области подчеркнул особую политическую и общественную значимость предстоящих выборов, которые будут проходить в соответствии с требованиями норм принятых в новой редакции Законов Республики Узбекистан "Об органах самоуправления граждан" и "О выборах председателя (аксакала) схода граждан и его советников". Он обратил внимание депутатов на то, что эти выборы предстоит провести в качественно новых социально-экономических и общественно-политических условиях углубления процессов демократизации и либерализации всех сфер государственного и общественного строительства, формирования сильного гражданского общества.

В этой связи депутатам рекомендовано принять самое активное участие в работе по разъяснению среди населения содержания и нововведений названных выше законов, подготовке и проведению выборов в сходах граждан, а также принимать участие в собраниях граждан в своих избирательных округах по выдвижению на выборы кандидатов, обладающих такими качествами, как ответственность, инициативность, авторитетность.

Перед участниками сессии с разъяснениями требований Постановления Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан "О подготовке и проведении выборов председателей (аксакалов) сходов граждан и их советников" и нововведений соответствующего закона выступили сенаторы Насриддин Садритдинов и П. Маткаримов.

По итогам обсуждения повестки дня депутаты утвердили план мероприятий по подготовке и проведению предстоящих выборов и состав комиссии областного Совета народных депутатов по содействию организации и проведению выборов председателей (аксакалов) сходов граждан и их советников. Городским и районным Советам народных депутатов поручено до 1 октября с. г. образовать идентичные комиссии на своих территориях.

На сессии были также рассмотрены актуальные вопросы сокращения задолженностей по коммунальным платежам и ускорения сбора урожая хлопка.

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