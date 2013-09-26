"Золотая ладья" в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. Вчера в школе № 58 Намангана состоялся турнир юных шахматистов "Золотая ладья", организованный ДЮСШ № 18.

Соревнования проходили по олимпийской системе, а всего участвовало более 80 детей в двух возрастных категориях – до 12 лет и 12 – 16 лет.

В группе до 12 лет первое место занял Музаффар Мирабдуллаев (школа № 33), второе и третье – у Самандара Одилова и Иброхима Рахимжанов (оба – школа № 48). В старшей группе первенствовал Фазлиддин Мирабдуллаев из школы № 33, а следом за ним финишировали представители школы № 58 Сайёд Олимжанов и Дониер Якубов.

Среди девушек победила Одина Ганиева (школа № 48), а Нилуфар Мухиддинова и Муазам Хакимова из школы № 58 дополнили пьедестал почета. В младшей группе сильнейшей стала Шахноза Усмонова.

Цель данного соревнования было выявить юные дарования для дальнейшего профессиональных занятий с ними.

Следующие аналогичные турниры руководство ДЮСШ № 18 планирует провести в октябре в Янгикургане и Уйчи.

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