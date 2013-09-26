В столице Узбекистана проходит вставка династии Рахимовых

ТАШКЕНТ, 26 сентября. /УЗИНФОРМ/. 26 сентября в Центре национальных искусств продолжает функционировать выставка основателя династии керамистов Мухитдина Рахимова, организаторами которой выступили Фонд Форум, Ассоциация художников, искусствоведов мастеров и народных мастеров "IJOD".

Вечер памяти прошел 24 сентября и посвящался 110-летию со дня рождения известного керамиста. Его произведения находятся в ведущих музеях Узбекистана, России и Германии. Сегодня дело Мухитдина Рахимова продолжают его сын и внук.

В тот же вечер была открыта выставка работ династии. Стоит отметить, что все выставленные экспонаты из семейной коллекции.

В мероприятии приняли участие близкие, друзья, коллеги и представители СМИ.

Выставка продлится до 2 октября.

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