Наманганский фермер-новичок вырастил отличный урожай хлопка на адырах

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. Получивший в прошлом году 30 гектаров заброшенных и каменистых угодий фермер Мурадилла Юлдашев в этом году добился солидной урожайности хлопка-сырца – по 27 центнеров с гектара.

По прогнозам специалистов, фермер выполнит не только плановые задания, но и принятые обязательства. Ему предстоит сдать государству 150 тонн ценного сырья.

"Благодаря добровольным помощникам мы очень скоро выполним план. Хотелось бы от всей души поблагодарить за ударный труд работников областного управления печати и информации, махалли "Кухли кул" и предприятия "Вторчермет", а также передовиков Шарипжона Душаева, Журабека Тошболтаева и Мухаббат Уришеву.

На одном гектаре он выращивает овощи, держит около сотни кур и уток для коллектива. Кстати, одной из приоритетных задач фермер считает создание надлежащих условий для коллектива и сборщиков-помощников, для которых у него всегда готов титан с горячим чаем и котел с ароматным пловом, собирается реконструировать полевой стан.

В ближайшем будущем Мурадилла планирует занять зерном 30 га площадей, развивать такие отрасли как пчеловодство, птицеводство и животноводство, усилить социальную защиту работников.

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