В Наманганской области завершилась реконструкция киргизской школы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. Киргизская школа № 35 в кишлаке Нанай Янгикурганского района Наманганской области недавно завершилась коренная реконструкция. Благодаря ей 285 детишек из этого кишлака пришли в обновленные до неузнаваемости здания, получили в свое распоряжение светлые просторные классы, новую мебель, компьютеры.

"Наша школа преобразилась коренным образом, классы и лаборатории оснащены современной мебелью и оборудованием", – говорит директор Абдусаттор Дусматов.

Благодаря тому, что дети учатся теперь в прекрасных условиях, существенно возросли успеваемость и дисциплина, добавляет директор. По его словам, никто из ребят не хочет пропускать уроки, занимаются спортом, участвуют в кружках по интересам. "Так, наши ребята заняли первые места на областных предметных олимпиадах по государственному и киргизскому языку и различных конкурсах", – рассказывает Абдусаттор-ака.

А участвуя в недавнем фестивале дружбы народов "Узбекистан – наш общий дом" воспитанники и попали в число победителей. В этом немалая заслуга их педагогов, которые воспитывают молодежь в духе дружбы и уважения к представителям других народов.

"Я занимаюсь в кружке киргизского языка под руководством учительницы Хурсаной Жуманазаровой, и это помогло мне победить на областном этапе конкурса "Билимлар беллашуви". Сейчас мы готовимся к предметной олимпиаде. Кроме того, я обожаю футбол, и тренируюсь в секции при школе. В прошлом году наши футболистки победили на районном этапе и заняли призовые места на областном этапе", – говорит одна из победительниц фестиваля Айдана Маматбаева.

Испокон веков в кишлаке Нанай узбеки и киргизы живут бок о бок, молодежь тут традиционно владеет двумя языками. В селе действуют действуют школ, в двух из них обучение ведется на киргизском языке. А школа № 35 считается самой крупной и, как говорят местные киргизы, "улгули", то есть образцово-показательная.

"Основной упор в школе делается воспитании молодежи в духе любви и верности к нашей общей Родине – Узбекистану, где представители многих народов живут в мире и согласии", – заключает Абдусаттор Дусматов.

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