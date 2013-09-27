В столице Узбекистана пройдет фестиваль тканей

ТАШКЕНТ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. 28 сентября в Центре национальных искусств пройдет 6-й ежегодный фестиваль хан-атласа, организаторами которого выступят Фонд Форум, Академия художеств Узбекистана, Ассоциация шелководов и производителей шелковой ткани "Узбекистон ипаги" и другие.

Мероприятие будет посвящено Дню учителя и наставника. В нем примут участие более 500 человек. Среди них будут учителя школ, преподаватели вузов.

На фестиваль подготовлено 14 коллекций от молодых дизайнеров, которые делают свои первые шаги в фэшн-индустрии и являются студентами Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.

Стоит отметить, что в рамках фестиваля пройдет выставка национальных тканей.

По итогам мероприятия жюри выберет лучший национальный костюм и наградит победителя.

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