Узбекистан и Япония провели межмидовские консультации

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан и Япония провели 26 сентября в городе Токио очередной раунд двусторонних политических консультаций на уровне министерств иностранных дел.

На переговорах были рассмотрены текущее состояние и перспективные направления дальнейшего развития узбекско-японских связей в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Отдельное внимание уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Узбекистана Ислама Каримова в Японию в феврале 2011 года.

Как отмечалось в ходе беседы, стороны поддерживают участие ведущих японских компаний в крупных совместных высокотехнологичных проектах в Узбекистане, таких как внедрение когенерационной газотурбинной технологии на Ташкентской ТЭЦ, модернизация Навоийской ТЭС и ряда других в сферах электроэнергетики и транспорта.

Стороны также обсудили вопросы расширения контактов между учебными заведениями, учреждениями науки и культуры, туристическими организациями Узбекистана и Японии. Состоялся обмен мнениями по международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

По данным МИД Узбекистана, на сегодняшний день узбекско-японские отношения основываются на прочной договорно-правовой базе, в центре которой Совместное заявление о дружбе, стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Сторонами накоплен солидный опыт взаимовыгодных обменов во всех сферах взаимодействия между государственными и общественными структурами, деловыми кругами, представителями гражданского общества.

5 марта 2013 года в Ташкенте проведено 11-е совместное заседание Узбекско-японского и Японо-узбекского комитетов по экономическому сотрудничеству, которое подтвердило значительный интерес бизнеса обеих стран к наращиванию двусторонней торговли и высокий потенциал инвестиционного взаимодействия.

УЗИНФОРМ