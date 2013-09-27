Делегация МИД Узбекистана провела в Токио ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Министерства иностранных дел Узбекистана посетила с 23 по 26 сентября город Токио для участия в очередном раунде узбекско-японских межмидовских политических консультаций.

В рамках визита проведены встречи и переговоры с заместителем Премьер-министра, министром финансов Японии, председателем парламентской лиги дружбы "Либерально-демократическая партия – Узбекистан" Таро Асо, парламентским заместителем министра иностранных дел Минори Киучи, заместителем министра финансов Мицухиро Фурусавой, председателем парламентской лиги дружбы "Демократическая партия – Узбекистан", депутатом Палаты представителей Коитиро Гембой, депутатом Палаты советников Кёко Накаяма, специальным представителем по делам Центральной Азии МИД Норио Маруямой.

На них были рассмотрены актуальные вопросы узбекско-японской повестки дня, перспективные направления развития двустороннего сотрудничества в различных областях. Делегация МИД Узбекистана провела встречу в Японо-узбекском комитете по экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Республики.

Напомним, предыдущий раунд политических консультаций Узбекистана и Японии состоялся 7 июня в Ташкенте. В них приняла участие делегация МИД Японии во главе с заместителем генерального директора Бюро по делам Европы Такеши Хикихару.

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