



Узбекистан и Туркменистан обсудили вопросы демаркации границы



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан и Туркменистан провели 23-27 сентября в городе Бухаре встречу рабочих групп Совместной межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы. На переговорах рассмотрены вопросы демаркации отдельных участков линии Государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном, сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства. По данным МИД Узбекистана, протяженность государственной границы Республики Узбекистан с Туркменистаном составляет 1621 км. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи