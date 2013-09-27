Узбекистан и Туркменистан обсудили вопросы демаркации границы

Узбекистан и Туркменистан обсудили вопросы демаркации границы27.09.2013 20:27
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан и Туркменистан провели 23-27 сентября в городе Бухаре встречу рабочих групп Совместной межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы.
На переговорах рассмотрены вопросы демаркации отдельных участков линии Государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном, сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
По данным МИД Узбекистана, протяженность государственной границы Республики Узбекистан с Туркменистаном составляет 1621 км.
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