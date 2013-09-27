Семинар-тренинг для ННО

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. В зале заседаний Андижанского регионального отделения Независимого института по мониторингу формирования гражданского общества вчера состоялся семинар-тренинг на тему "Актуальные вопросы повышения эффективности информационно-организационной деятельности негосударственных некоммерческих организаций".

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса К. Адылов рассказал о реализации Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в сфере формирования и развития ННО.

Исполнительный директор Национальной ассоциации негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана Д. Атабаев осветил актуальные вопросы социального партнерства ННО и усиления общественного контроля.

Были также рассмотрены критерии участия ННО в конкурсах, проводимых Общественным фондом поддержки ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

Участники семинара-тренинга ознакомились с организационно-правовыми основами деятельности ННО, льготами и преференциями, предоставляемыми негосударственным некоммерческим организациям, с порядком предоставления статистической отчетности, налогообложением и другими актуальными вопросами.

УЗИНФОРМ