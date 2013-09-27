Юные теннисисты разыгрывают первенство страны

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. Более 230 молодых теннисистов приехало в Наманган разыграть медали чемпионата Узбекистана среди юношей и девушек. Соревнования проходят на кортах СДЮСШОР № 2 при областном управлении по делам культуры и спорта в 4 возрастных категориях.

Если в возрастных группах 1998 года рождения и старше и среди 11 – 12-летних наманганские ребята лавров не снискали, оказавшись вне полуфиналов, то, например, Хумоюн Абдумаликов и Мирзохид Мухаммаджанов стали полуфиналистами среди теннисистов 1999 – 2000 годов рождения. Компанию им составили Шевкет Ислямов (Фергана) и Мухаммад Уринбоев (Андижан).

Из наших девушек отличилась Гульчехра Мухаммадсидикова, прошедшая в полуфинал в группе девушек 15 лет и старше. Такого же результата добилась Валентина Шлейн в группе 2001 – 2002 года рождения.

Сразу две девочки из Намангана вышли в полуфинал в самой младшей группе, где соревнуются теннисистки не старше 10 лет. Блеснули маленькие звездочки Хуршида Муминова и Асаль Котрухова.

В целом стоит отметить широкое представительство регионов страны среди сильнейших игроков. Тут и наши соседи по долине – ферганцы и андижанцы, а также теннисисты из Самарканда, Карши, Ургенча, Бухары, Джизака, Ташкента.

В субботу турнир завершается финалами в одиночных разрядах.

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