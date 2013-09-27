Корейские врачи бесплатно лечат наманганцев

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. В течение трех дней идет в Намангане благотворительная акция от Международного фонда "KOICA", организованная при содействии Наманганского и областного корейского культурных центров.

Консультации проводят корейские врачи О Синг Юн, Йонг Чин и Ли Чун Сок из Центра восточной медицины при Ташкентском медицинском институте.

Это не первый визит корейских врачей в Наманган, подобная акция уже проходила два года назад в ККЦ.

Корейские специалисты подробно расспрашивают и осматривают пациентов. Лечение же состояло в процедурах иглоукалывания и иглотерапии. При необходимости, назначали препараты, произведенные из лечебных трав, которые тут же бесплатно выдавались.

"Сам я из Сеула, где работаю в госпитальном медицинском учреждении и являюсь специалистом по восточной медицине. Также мы являемся членами международной организации "KOICA", которая оказывает нам поддержку при проведении подобных благотворительных акций", – говорит один из врачей О Синг Юн.

По его словам, в прошлом году они посетили Андижан, летом этого года были в Нукусе, и вот теперь приехали в Наманган. "Подобные акции мы проводим не только в Узбекистане, но и в Камбодже, Монголии, Вьетнаме", – добавил доктор Юн.

Как отметил О Синг Юн, если болезнь запущена или длится долгое время, то сеансов надо пройти несколько, именно поэтому некоторым пациентам было предложено посетить их еще раз, если же заболевание на ранней стадии, для улучшения состояния иногда хватает и одного.

Пациенты в общем довольны.

"Я уже не первый раз на подобной консультации, в прошлый раз тоже получала иглоукалывание и на долгое время забыла про свою болячку. Жалуюсь на боли в спине, особенно когда приходится много ходить или наклоняться. Процедура почти безболезненная, как легкий укус пчелы. Но после этого очень хорошо себя чувствуешь. Огромное спасибо этим медикам, что посетили наш город", – говорит одна из пациенток Клара Нам.

Во время одного из сеансов врач О Синг Юн комментировал свои действия и для снятия боли в ногах сделал пациенту в ногу укол на основе пчелиного яда, отметив то, что восточная медицина очень часто использует продукты выработки пчел, так как они являются очень полезными.

"Желающих пройти хоть и небольшое обследование очень много. Это было понятно еще по прошлому визиту", – поясняет председатель Корейского культурного центра Лариса Ни.

Он говорит, что еще с прошлого года начала работу по подготовке к данной благотворительной акции, заранее послала запрос в Республиканский корейский культурный центр, составила списки и тому подобное.

"Конечно же, хочется сказать огромное спасибо эти врачам, ведь они все делают совершено бесплатно и за три дня непрерывной работы планируют осмотреть более 250 пациентов. Но, надеюсь, что это не последняя подобная акция в нашем городе и мы постараемся пригласить корейский врачей посетить Наманган еще не один раз", – заключает Лариса Петровна.

Завтра корейские доктора проведут заключительный прием наманганских пациентов.

УЗИНФОРМ