В Намангане прошла выставка достижений бизнеса

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 сентября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в областном региональном управлении Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана под лозунгом "Made in Uzbekistan" ("Сделано в Узбекистане") состоялись семинар и презентация товаров наманганских производителей.

Начальник управления ТПП Мухаммадаюбхужа Аппаков ознакомил собравшихся с динамикой развития наманганского бизнеса.

Далее выступили представители ряда фирм и рассказали о становлении бизнеса, о том, какой путь им пришлось пройти, чтобы занять прочные позиции на рынке.

Так, ООО "Istiqlol tekstil dizayin" начиналось с малого швейного цеха, где работали 15 человек. За счет кредитов "Алокабанка" было приобретено итальянское, японское и немецкое оборудование, что дало возможность расширить и качественно улучшить ассортимент выпускаемой продукции. Сейчас здесь работают уже 110 человек, а объемы экспорта составили 332 тысячи долларов США.

Недавно введен в строй современный дизайнерский центр, который по существу стал лабораторией разработки новых моделей.

Коллектив частного предприятия "Vodiy yogoch savdo" успешно осваивает самые разные сферы деятельности, здесь выпускают современные трикотажные изделия, перерабатывают древесину, развивает животноводство и тепличное производство.

Так, благодаря созданию торгового дома "НамТом" в Томске показатели экспорта возросли с 38 тысяч до 361,1 тысяч долларов США.

Неплохих показателей добились и ЧП "Дамбог пойабзал савдо", ставшее признанным лидером в производстве обуви, и ООО "Toqimachi sanoat tekstil", "Элемент плант", выпускающее лаки и краски, а также "China Namangan Industry" по выпуску сварочных электродов.

После того как гости ознакомились с экспозицией товаров, М. Аппаков подвел итоги мероприятия и подчеркнул, что сотрудники Торгово-промышленной палаты всегда готовы оказать бизнесменам необходимую помощь.

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