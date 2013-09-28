Десятилетний наманганский борец стал призером турнира в Сочи

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. Десятилетний Давлатбой Хошимов впервые принял участие в международном турнире и сразу стал призером. Пятиклассник из школы № 36 Наманганского района добыл бронзовую медаль в Сочи в турнире по тхэквандо, который завершился в олимпийской столице-2014 в минувшие выходные.

Восточными единоборствами он увлекся уже в 5 лет, параллельно успешно выступает и соревнованиях по узбекскому курашу. Но главное увлечение – именно этот вид борьбы.

Кумир Давлатбоя – мастер спорта по тхэквандо Акмаль Эргашев, участник Олимпийских игр в Лондоне. Сам же юный борец в будущем, когда закончит активные выступления в спорте, намерен посвятить себя тренерской работе.

Стоит сказать, что Давлатбой очень смущался внимания журналистов, отвечал на вопросы односложно, и вообще был необычайно серьезен. Оказалось, что этот юноша помимо успехов в спорте еще и отлично учится, при том что тренируется 2 раз в день по 2 часа.

Интересы его, кстати, не ограничены борьбой и учебой. По словам тренера, Давлатбек охотно читает, любит смотреть футбол – болеет за мадридский "Реал", увлекается компьютерными играми.

Как удалось узнать, у него в семье 2 сестры и брат, все старше его.

Всего на счету Давлатбоя – уже 9 медалей с чемпионатов страны по тхэквандо и национальным видам борьбы, он трехкратный чемпион Узбекистана.

Явно не в своей тарелке чувствовал себя и молодой наставник сочинского призера Комил Раджабов, принимая поздравления. В трех группах 25-летнего выпускника Наманганского колледжа олимпийского резерва занимаются 50 мальчиков. Пока только Давлатбек добился успеха на международном уровне.

А ему уже в ноябре предстоит выступать на чемпионате Азии среди сверстников, который пройдет в Иране.

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