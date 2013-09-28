Чартакский мастер алыша стал призером чемпионата мира в Польше

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. Чартакский борец Фахриддин Муминов опять стал призером. На этот раз он привез "бронзу" с 12-го чемпионата мира по алышу, завершившегося на днях в Польше.

В польском городе Белостоке чартакцу, выступающему в весовой категории 90 кг, удалось успешно преодолеть три барьера в классическом стиле, одолев последовательно представителей Украины, Эстонии и Белоруссии. Все победу он одержал по очкам. Но в полуфинале Фахриддин споткнулся на парне из Санкт-Петербурга, тот потом и стал чемпионом мира.

В другой разновидности алыша – вольном стиле Фахриддину повезло меньше: он выбыл уже после первой схватки.

Всего же в чемпионате мира приняли участие представители 26 стран. Всего в составе делегации Узбекистана было 6 борцов и 5 из них стали бронзовыми призерами. Совсем неплохой результат, но в командном зачете наши не заняли высокого места, поскольку почти все страны прислали по две команды и имели возможность завоевать больше медалей.

Фахиддин регулярно привозит с крупных международных соревнований медали. Пока, правда, он ограничивается призовыми местами, но не оставляет надежд на чемпионство.

Напомним, что в прошлом году второкурсник Наманганского инженерно-технологического института стал бронзовым призером чемпионата мира по курашу в Минске, дважды был чемпионом Узбекистана, побеждал на многих международных турнирах. Сейчас Фахриддин Муминов является мастером спорта, обладателем белого пояса по курашу.

Призера чемпионата мира тренирует Носиржон Азизов, ответственный секретарь областной федерации кураша.

Отдыхать и почивать на лаврах Фахриддину долго не придется. Уже в октябре в Санкт-Петербурге пройдут Всемирные игры боевых искусств "Комбат геймс-2013". От Узбекистана на эту своеобразную олимпиаду борьбы, куда приезжают лучшие спортсмены мира, квалифицировался только парень из Чартака.

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