Ислам Каримов совершил поездку в Кашкадарьинскую область

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов 27 сентября совершил рабочую поездку в Кашкадарьинскую область, где принял участие во внеочередной сессии областного Кенгаша народных депутатов.

Выступая на сессии с речью, глава государства отметил, что в 2012 году валовой региональный продукт Кашкадарьинской области вырос на 4,5%, производство сельскохозяйственной продукции – на 7,3%, розничная торговля – на 19,7%, объем строительных работ – на 12%, платных услуг – на 18,6%. Стабильные темпы роста сохраняются и в текущем году.

Доля промышленность в ВРП составляет 39%. При этом в Кашкадарьинской области производится почти 11% всей промышленной продукции, выпускаемой в Республике. На долю региона также приходится более 12% выращиваемого в стране зерна и хлопка.

Наряду с достижениями, Президент обратил внимание на имеющиеся в регионе проблемы и недостатки. Так, Кашкадарьинская область отстает от достигнутых в стране показателей в сфере производства на основе переработки местного сырья конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Определяя приоритетные задачи региона на перспективу, Ислам Каримов обратил внимание на то, что правительством Узбекистана принято три постановления по социально-экономическому развитию Кашкадарьинской области, и изложил задачи по обеспечению их исполнения.

На сессии был рассмотрен организационный вопрос – Турбожон Джураев освобожден от должности хокима Кашкадарьинской области. По представлению Президента на этот пост утвержден Зафар Рузиев, работавший министром сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.

В тот же день Президент выехал на поля фермерского хозяйства "Шоназар ота Авазмуродов" Касбийского района, где побеседовал с фермерами. Глава государства отметил, что в этом году в стране выращен богатый урожай хлопка. "Глубокий анализ достигаемых в этой сфере результатов показывает, что важнейшим фактором наших сегодняшних успехов являются передача земли ее истинным хозяевам, формирование у фермеров чувства собственника, своевременное выполнение агротехнических мероприятий, создаваемые широкие возможности и условия для плодотворного труда наших дехкан", – сказал Президент.

Ислам Каримов отдельно остановился на вопросе выведения высокоурожайных сортов хлопчатника с выходом качественного волокна, соответствующих климатическим и почвенным условиям регионов. "Сегодня в первую очередь сами фермеры заинтересованы в выращивании качественного хлопка. Чем более качественным будет выращенный ими хлопок, тем больше доходов они получат", – подчеркнул глава государства.

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