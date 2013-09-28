В Навоийской области проходит операция "Мак – 2013"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. 27 сентября в городах и районах Навоийской области Узбекистана продолжается второй этап операции "Мак – 2013".

Мероприятие, в котором принимают участие сотрудники правоохранительных органов, местных органов самоуправления граждан, представители общественности, ставит перед собой цель пресечения незаконного ввоза, реализации и употребления наркотических веществ из сопредельных республик и областей.

В ходе проведенных оперативных профилактических мероприятий и рейдовых проверок жилых домов, приусадебных, дачных участков, гаражей и теплиц установлен ряд нарушений закона, связанных с выращиванием и продажей наркотических растений некоторыми гражданами Кызылтепинского и Навбахорского районов, по отношению к которым судебными органами уже приняты соответствующие меры наказания.

Второй этап операции "Мак - 2013" продолжается.

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