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Президент Узбекистана наградил педагогов и наставников
28.09.2013 13:39

ТАШКЕНТ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов 27 сентября пописал Указ, которым наградил группу особо отличившихся работников сферы образования и воспитания почетными званиями, орденами и медалями.

Как отмечается в документе, за весомый вклад в повышение интеллектуального и духовного потенциала страны, воспитание здорового и гармонично развитого подрастающего поколения в духе любви к Родине и преданности идеям независимости, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, проявленную самоотверженность в деле обучения основам наук и современным профессиям, многолетний плодотворный труд в сфере образования и воспитания, а также за активное участие в общественной жизни присвоены почетные звания:

"Народный учитель Республики Узбекистан"

  • Атамуратовой Ойтош Маматовне - учителю начальных классов средней общеобразовательной школы №34 Гузарского района, Кашкадарьинская область
  • Каримовой Асияхон Абдукадировне - учителю математики и информатики специализированной средней общеобразовательной школы №5 Кургантепинского района, Андижанская область

"Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан"

  • Кощанову Турганбаю Ережеповичу - учителю химии средней общеобразовательной школы №1 Нукусского района, Республика Каракалпакстан
  • Мухаммадиевой Назокат Анорбоевне - учителю английского языка средней общеобразовательной школы №6 Дустликского района, Джизакская область

"Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан"

  • Абдураимовой Махпубахан Рузибаевне - преподавателю специального предмета Наманганского промышленного профессионального колледжа, Наманганская область
  • Бурибекову Анварходже Баххаувовичу - учителю изобразительного искусства и черчения средней общеобразовательной школы №4 Кибрайского района, Ташкентская область
  • Буриевой Оватой Мардановне - учителю родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №27 Сариасийского района, Сурхандарьинская область
  • Жураеву Исроилу Нормуродовичу - преподавателю физики академического лицея №2 при Бухарском инженерно-технологическом институте, Бухарская область
  • Каландарову Махмуду Самандаровичу - мастеру производственного обучения Зарафшанского промышленного профессионального колледжа, Навоийская область
  • Тошбаеву Ботиру Очилбаевичу - преподавателю специального предмета Пайарыкского транспортного профессионального колледжа, Самаркандская область
  • Туракулову Эрали Тошбуваевичу - тренеру по борьбе на поясах детско-юношеской спортивной школы №1 Язъяванского района, Ферганская область
  • Уразову Рахматулле Ашуралиевичу - учителю математики специализированной школы-интерната №1 Баяутского района, Сырдарьинская область
  • Хусаиновой Халиме - преподавателю физики академического лицея №1 при Ургенчском филиале Ташкентского университета информационных технологий, Хорезмская область

"Заслуженный тренер Республики Узбекистан"

  • Абдурамановой Талие Халитовне - главному тренеру отдела художественной гимнастики Республиканской школы высшего спортивного мастерства по гимнастике

Президент также наградил орденом "Фидокорона хизматлари учун" троих преподавателей, орденом "Мехнат шухрати" – 14, орденом "Соглом авлод учун" II степени – троих, орденом "Дустлик" – 14, медалью "Шухрат" – 50 наставников.

Награды присвоены за их "достойный вклад в совершенствование системы образования страны в соответствии с современными требованиями, повышение культуры и духовности народа, воспитание гармонично развитого молодого поколения в духе патриотизма и преданности национальной идее, за многолетний самоотверженный труд и активное участие в общественной жизни".

УЗИНФОРМ

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