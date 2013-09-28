



Президент Узбекистана наградил педагогов и наставников



ТАШКЕНТ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов 27 сентября пописал Указ, которым наградил группу особо отличившихся работников сферы образования и воспитания почетными званиями, орденами и медалями. Как отмечается в документе, за весомый вклад в повышение интеллектуального и духовного потенциала страны, воспитание здорового и гармонично развитого подрастающего поколения в духе любви к Родине и преданности идеям независимости, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, проявленную самоотверженность в деле обучения основам наук и современным профессиям, многолетний плодотворный труд в сфере образования и воспитания, а также за активное участие в общественной жизни присвоены почетные звания: "Народный учитель Республики Узбекистан" Атамуратовой Ойтош Маматовне - учителю начальных классов средней общеобразовательной школы №34 Гузарского района, Кашкадарьинская область

Каримовой Асияхон Абдукадировне - учителю математики и информатики специализированной средней общеобразовательной школы №5 Кургантепинского района, Андижанская область "Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан" Кощанову Турганбаю Ережеповичу - учителю химии средней общеобразовательной школы №1 Нукусского района, Республика Каракалпакстан

Мухаммадиевой Назокат Анорбоевне - учителю английского языка средней общеобразовательной школы №6 Дустликского района, Джизакская область "Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан" Абдураимовой Махпубахан Рузибаевне - преподавателю специального предмета Наманганского промышленного профессионального колледжа, Наманганская область

Бурибекову Анварходже Баххаувовичу - учителю изобразительного искусства и черчения средней общеобразовательной школы №4 Кибрайского района, Ташкентская область

Буриевой Оватой Мардановне - учителю родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №27 Сариасийского района, Сурхандарьинская область

Жураеву Исроилу Нормуродовичу - преподавателю физики академического лицея №2 при Бухарском инженерно-технологическом институте, Бухарская область

Каландарову Махмуду Самандаровичу - мастеру производственного обучения Зарафшанского промышленного профессионального колледжа, Навоийская область

Тошбаеву Ботиру Очилбаевичу - преподавателю специального предмета Пайарыкского транспортного профессионального колледжа, Самаркандская область

Туракулову Эрали Тошбуваевичу - тренеру по борьбе на поясах детско-юношеской спортивной школы №1 Язъяванского района, Ферганская область

Уразову Рахматулле Ашуралиевичу - учителю математики специализированной школы-интерната №1 Баяутского района, Сырдарьинская область

Хусаиновой Халиме - преподавателю физики академического лицея №1 при Ургенчском филиале Ташкентского университета информационных технологий, Хорезмская область "Заслуженный тренер Республики Узбекистан" Абдурамановой Талие Халитовне - главному тренеру отдела художественной гимнастики Республиканской школы высшего спортивного мастерства по гимнастике Президент также наградил орденом "Фидокорона хизматлари учун" троих преподавателей, орденом "Мехнат шухрати" – 14, орденом "Соглом авлод учун" II степени – троих, орденом "Дустлик" – 14, медалью "Шухрат" – 50 наставников. Награды присвоены за их "достойный вклад в совершенствование системы образования страны в соответствии с современными требованиями, повышение культуры и духовности народа, воспитание гармонично развитого молодого поколения в духе патриотизма и преданности национальной идее, за многолетний самоотверженный труд и активное участие в общественной жизни". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи