В большой хлопковый хирман страны

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. 28 сентября фермерское хозяйство "Бекназар Юсупов" из Хатырчинского района одним из первых в регионе выполнило план по заготовке хлопка-сырца урожая 2013 года.

По словам руководителя хозяйства Бекназара Юсупова, весной они засеяли под хлопчатник 62 гегтара земельной площади. Благодаря самоотверженному труду дехкан и механизаторов вырастили хороший урожай и сдали государству более 166 тонн "белого золота".

На полях еще много несобранного сырца. Труженики хозяйства намерены до конца сезона собрать и сдать в большой хлопковый хирман государства еще 80 тонн хлопка и выполнить договорные обязательства на 150 процентов.

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