



Президент Узбекистана сменил хокима Кашкадарьинской области



ТАШКЕНТ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал 27 сентября указ, которым освободил Джураева Турабжона Икрамовича от должности хокима Кашкадарьинской области. Другим указом глава государства назначил на этот пост Рузиева Зафара Шароповича, освободив его от должности министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. Как отмечается в документах, данные решения приняты в соответствии с пунктом 15 статьи 93 и статьей 102 Конституции Республики Узбекистан, а также решением Кашкадарьинского областного Кенгаша народных депутатов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи