Глава МИД Узбекистана выступил на 68-й сессии ГА ООН

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. 27 сентября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов выступил на 68-й сессии Генассамблеи ООН. Свою речь глава внешнеполитического ведомства посвятил ситуации вокруг Афганистана, проблемам экологии и использования водных ресурсов в Центрально-азиатском регионе, а также показателям Узбекистана по достижению Целей развития тысячелетия.

30-летняя война в Афганистане, по словам А.Камилова, остается серьезным источником угроз региональной и глобальной безопасности, ситуация в этой стране носит неопределенный и труднопредсказуемый характер.

В этих условиях вывод войск АЙСАФ в 2014 году может привести к усилению противостояния в стране, активизации терроризма, экстремизма, наркотрафика, обострению межрегионального противоборства. Безусловно, это может оказать негативное воздействие и на ситуацию в обширном регионе Центральной Азии и прилегающих территориях.

По словам министра, единственный выход из афганского кризиса – политический, через переговоры основных противоборствующих сил и достижение консенсуса, как бы это ни было сложно, при активном содействии международного сообщества и ООН. Узбекистан со своей стороны продолжит проводить в отношении Афганистана открытую политику и готов поддержать правительство, избранное самими афганцами.

Далее А.Камилов остановился на вопросах устойчивого развития и экологической безопасности, напомнив, что в Узбекистане недавно была принята Программа действий по охране окружающей среды на 2013-2017 годы, на реализацию которой будет выделено около $2 млрд. Он подчеркнул, что проблема высыхания Арала и прежде всего воздействия на окружающую природно-экологическую, социально-гуманитарную обстановку, генофонд, здоровье населения приобретает губительный и непоправимый характер.

Глава МИД Узбекистана выразил признательность ООН и лично Генеральному секретарю Пан Ги Муну за серьезное внимание, придаваемое проблеме Арала. При этом он подчеркнул, что сегодня речь идет в первую очередь о предотвращении полного разрушения и защите сохранившейся природно-экологической системы Приаралья, обеспечении минимума условий для проживания людей, сохранении оставшейся флоры и фауны. "Именно эти ключевые вопросы находятся в центре внимания записки, внесенной Президентом Республики Узбекистан – председателем МФСА в качестве Официального документа Генассамблеи ООН", – сказал А.Камилов.

Третьим пунктом выступления министра иностранных дел Узбекистана стала проблема рационального использования водных ресурсов в Центральной Азии, в частности двух главных трансграничных рек – Амударьи и Сырдарьи.

"Нас не могут не беспокоить планы Таджикистана и Кыргызстана по строительству новых крупных ГЭС с гигантскими по мировым меркам плотинами, а именно Рогунской ГЭС с высотой плотины в 350 метров в верховьях Амударьи и Камбаратинской ГЭС-1 высотой 275 метров в верховьях Сырдарьи", – заявил А.Камилов. Реализация таких планов, по мнению многих компетентных специалистов, приведет к нарушению естественного стока рек, что чревато самыми опасными экологическими и социально-экономическими последствиями. Будет кардинально нарушен и без того хрупкий водно-экологический баланс в Центральной Азии. Более того, строительство этих сооружений планируется осуществить в районах, где проходит тектонический разлом с сейсмичностью не менее 9-10 баллов по шкале Рихтера, что создает высокий риск техногенных катастроф.

Узбекистан твердо придерживается принципиальной позиции о недопустимости возведения гидроэнергетических объектов на международных водотоках без предварительного согласования со всеми заинтересованными странами, напомнил глава узбекского внешнеполитического ведомства. Необходима обязательная объективная международная экспертиза проектов по Рогуну и Камбарата-1 под эгидой ООН для оценок возможного воздействия новых гидросооружений на естественный водный режим, окружающую среду, растительный и животный мир, добавил он.

В заключительной части своего выступления А.Камилов рассказал об опережающем выполнении Узбекистаном Целей развития тысячелетия ООН, крайний срок реализации которых истекает в 2015 году. Так, по сравнению с 2000 годом ВВП Республики вырос в 3,1 раза, а при расчете на душу населения – в 2,6 раза, номинальная заработная плата – в 22 раза, средний размер пенсий – в 12,7 раза, а реальные доходы на душу населения – в 8,4 раза. Рост узбекской экономики в последние шесть лет стабильно превышает 8%.

Социальные расходы государства выросли более чем в 5 раз. Около 60% всех государственных расходов направляется на финансирование сферы социального развития, в том числе свыше 34% – на образование, более 15% – в сферу здравоохранения. Продолжительность жизни людей в республике в среднем увеличилась с 66 лет до 73,5 лет. Уровень материнской смертности сократился более чем в 3,2 раза, детской смертности – в 3,4 раза.

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