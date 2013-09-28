



В Навои прошел семинар для партийных активистов



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. 28 сентября в информационно-библиотечном центре имени Абдуллы Кодирий города Навои прошел семинар-тренинг для активистов Социально-демократической партии Узбекистана "Адолат" ("Справедливость"). В семинаре, организованном областным Кенгашем СДП "Адолат" совместно с Навоийским региональным отделением независимого института формирования гражданского общества на тему "Обеспечение эффективности деятельности первичных организаций политических партий", приняли участие активисты первичных организаций партии, депутаты местных кенгашей, избранных от СДП "Адолат". Выступившие на семинаре руководитель регионального отделения независимого института формирования гражданского общества А.Рузикулов, заместитель председателя областного Кенгаша СДП "Адолат" Б.Курбонов и другие рассказали слушателям о формах и методах активизации деятельности первичных организаций, поделились опытом партийной работы. Участники семинара получили ответы на интересующие их вопросы партийного строительства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи