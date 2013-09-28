Активная женщина – лицо общества

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 сентября. /УЗИНФОРМ/. 28 сентября в Доме печати города Навои прошел семинар-тренинг на тему "Роль женских негосударственных некоммерческих организаций в дальнейшем углублении демократических реформ и развитии гражданского общества в стране".

Мероприятие проведено в целях исполнения в жизнь Программы действий Комитета женщин Узбекистана "Формирование в стране гражданского общества и усилении роли женщин в укреплении семьи, обеспечения их широкого участия в государственном и общественном строительстве в 2013 – 2014 годах", принятой на отчетно-выборной конференции.

В работе семинар-тренинга приняли участие председатели районных и городских комитетов женщин, активистки женских организаций предприятий и учреждений области.

Участники семинара обсудили вопросы усиления роли женщин во всех сферах развития общества, принятия активного участия в предстоящих выборах председателей (аксакалов) и советников махаллинских комитетов, создании условий для вовлечения женщин в малый бизнес и частное предпринимательство.

В работе семинара приняла участие и выступила заместитель хокима Навоийской области, председатель областного Комитета женщин А.Бобомуродова.

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