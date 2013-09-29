В целях дальнейшего развития системы высшего образования

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. В областном центре начато строительство нового учебного блока Навоийского государственного горного института.

Строительство нового блока будет возводиться на основании постановления Президента Республики Узбекистан от 20 мая 2011 года "О мерах по укреплению материально-технической базы и коренного улучшения подготовки высококвалифицированных кадров в высших учебных заведениях".

Навоийский государственный горный институт является своего рода ведущим вузом, который готовит высококвалифицированных специалистов горной промышленности страны. Сегодня его выпускники трудятся в металлургической, энергетической, химической и других важных отраслях экономики страны.

Новый объект рассчитан на 2 тысячи студентов и будет состоять из трех учебных корпусов, большого зала совещаний, информационно-ресурсного центра на 300 мест, спортивного зала размером 18х36 метров, учебных лабораторий, студенческого общежития, учебного полигона и жилых зданий для профессоров и преподавательского состава института.

По словам проректора института по финансово-экономическим вопросам Умида Костаева, первая очередь строительства объекта рассчитана на 2013-2014 годы и включает в себя строительство зданий горного, энерго-механического и химико-металлургических факультетов.

Полное завершение строительства, общей стоимостью 59,4 миллиарда сумов, предусмотрено в 2016 году.

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