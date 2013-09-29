Глава МИД Узбекистана провел в Нью-Йорке ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 сентября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 26-28 сентября приняла участие в общих дебатах 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в городе Нью-Йорке (США).

В рамках работы сессии глава МИД Узбекистана провел ряд двусторонних встреч с представителями иностранных делегаций. В частности, состоялись беседы с главами внешнеполитических ведомств Болгарии, Туркменистана, Грузии и Чехии, первым замглавы МИД Великобритании Саидой Варси, помощником госсекретаря США Робертом Блейком, спецпредставителем США по Афганистану и Пакистану Джеймсом Доббинсом, а также заместителем Генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтманом.

На переговорах рассмотрены актуальные аспекты двусторонних отношений, вопросы взаимодействия в рамках ООН и ее структур. Также состоялся обмен мнениями по региональной и международной проблематике.

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