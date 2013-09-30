Глава Узбекистана утвердил экономическое соглашение с Румынией

ТАШКЕНТ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление, которым утвердил узбекско-румынский договор в экономической сфере (№ПП-2044 от 24 сентября 2013 года).

Глава государства, в частности, утвердил Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Румынии об экономическом, промышленном и техническом сотрудничестве, подписанное 28 июня 2013 года в городе Ташкенте.

Президент поручил Министерству иностранных дел Узбекистана направить соответствующее уведомление о выполнении Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу данного международного договора. Кабинету Министров и руководителям соответствующих министерств и ведомств поручено после вступления его в силу обеспечить в установленном порядке контроль за выполнением обязательств Республики Узбекистан.

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