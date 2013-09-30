Торговля людьми – преступление против человечества

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 сентября. /УЗИНФОРМ/. 28 сентября в кабинете межведомственной комиссии Самаркандской области по борьбе с торговлей людьми состоялся практический семинар для сотрудников правоохранительных органов области.

В ходе семинара обсуждены проделанные работы по исполнению законодательства по борьбе с торговлей людьми и определены перспективные задачи для организации дальнейшей работы. Также проанализирована деятельность городских и районных межведомственных комиссий по данному направлению.

В процессе мероприятия выступил начальник УВД области Ф.Кувондиков, который наряду с достигнутыми результатами подчеркнул и имеющиеся недостатки в работе по противодействию трафику людей.

В конце семинара секретарям областного, городских и районных межведомственных комиссий даны соответствующие указания и рекомендации по активизации работы в направлении борьбы с торговлей людьми.

УЗИНФОРМ