собрание участников правового эксперимента

В региональном отделении НИМФОГО обсудили ход реализации правового эксперимента

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. 30 сентября в Бухарском региональном отделении Независимого института мониторинга формирования гражданского общества Узбекистана (НИМФОГО) состоялось очередное собрание участников правового эксперимента по апробации законопроекта "Об открытости и гласности деятельности органов государственной власти и управления".

Представители НИМФОГО выступили перед участниками с кратким подведением итогов работы по освещению хода правового эксперимента с использованием возможностей пресс-служб и официальных веб-сайтов государственных органов и учреждений, ведомств, общественных фондов и организаций. Внимание участников было обращено на одну из основных задач вышеотмеченного правового эксперимента - это широкое освещение хода его реализации и разъяснение общественности сущности и значения законопроекта. Пропаганда основных целей и задач законопроекта "Об открытости и гласности деятельности органов государственной власти и управления" является неотъемлемой частью работы всех должностных лиц субъектов правового эксперимента. Для удобства всем 88 участникам правового эксперимента были созданы пресс-службы и почти все из них на сегодняшний день имеют собственные веб-сайты.

Выступающие постарались объяснить участникам, что имеющийся у них инструментарий вполне достаточен для масштабной пропагандистской работы, направленной на освещение достигнутых результатов в реализации правового эксперимента и ознакомление населения с работой государственных органов, ведомств и общественных структур. Кроме того, посредством официальных веб-сайтов граждане и юридические лица могут контактировать с должностными лицами хокимиятов, правоохранительных органов и общественных фондов, а также обращаться с запросами или заявлениями в адрес ответственных должностных лиц.

Организация этой системной работы позволит достичь поставленных целей правового эксперимента, а по результатам их исполнения будет дана оценка каждому субъекту эксперимента, в связи с чем участникам было рекомендовано ответственно подойти к исполнению своих обязанностей.