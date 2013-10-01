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Награждение учителей и наставников
01.10.2013 20:07

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. 30 сентября в большом актовом зале Бухарского областного хокимията состоялось торжественное собрание, посвященное Дню учителей и наставников. В собрании приняли участие руководители, ответственные работники управления народного образования, среднеспециальных и высших образовательных учреждений, преподаватели школ, профессиональных колледжей и лицеев, вузов области.

С поздравительной речью выступили представители областного хокимията, которые отметили высокую роль и заслугу всех учителей и наставников молодежи в образовательной, культурной и спортивных сферах. Особые слова благодарности прозвучали в адрес учителей общеобразовательных школ, которые еще в юном возрасте начинают обучать и воспитывать молодых ребят.

Министерством народного образования Узбекистана, начиная с 2010-2011 учебного года, ежегодно проводятся четырехэтапные (школьный, районный, областной и республиканский этапы) состязания знаний "Билимлар беллашуви" по учебным предметам среди учащихся общеобразовательных школ.

Работники хокимията подкрепили свои слова заявлением о том, что по итогам 2012-2013 учебного года в результате проведенных конкурсов по оценке знаний школьников во всей Республики учащиеся Бухарской области показали самые высокие результаты. В интеллектуальных состязаниях "Билимлар беллашуви" школьники Бухарской области набрали 86,6 баллов и заняли 1-е место, опередив школьников из Навоийской области, занявших 2-е место, и сверстников из Самаркандской области, занявших 3-е место.

Затем был зачитан Указ Президента Республики "О награждении группы особо отличившихся работников сферы образования и воспитания в связи с Днем учителей и наставников". В этом году 7 преподавателей из Бухарской области были награждены различными орденами и медалями.

Почетного звания "Заслуженный наставник молодежи Республики Узбекистан" был удостоен преподаватель физики академического лицея №2 при Бухарском инженерно-технологическом институте Жураев Исроил Нормуродович.

Вручены ордена Рустамову Хакиму - учителю математики и информатики специализированной средней общеобразовательной школы №39 города Бухары, Халимовой Нурзоде - преподавателю специального предмета Вабкентского профессионального колледжа строительства и транспорта и Тураевой Райхон - учителю начальных классов средней общеобразовательной школы №16 Жондорского района. Тураева Райхон награждена орденом "Дўстлик", Рустамов Хаким - орденом "Фидокорона хизматлари учун", Халимова Нурзода - орденом "Меҳнат шуҳрати".

Еще три преподавателя были награждены медалью "Шухрат". Это воспитатель дошкольного образовательного учреждения №25 Бухарского района Кулмамадова Холида, преподаватель специального предмета Бухарского колледжа туризма Мирова Дилфуза и учитель родного языка и литературы специализированной школы-интерната для слепых детей №24 города Бухары Назаров Уктам.

Все награжденные преподаватели сердечно поблагодарили администрацию области и Президента страны за оказанное доверие и заверили всех присутствующих, что приложат еще больше сил к образованию и воспитанию молодого поколения.

После награждения указанных выше преподавателей от имени областного хокимията еще 25 преподавателям различных образовательных учреждений были вручены денежные премии и ценные подарки.

По данным областного управления народного образования, в связи с празднованием Дня учителя и наставника более 200 учителям средних школ были поощрены денежными премиями и подарками.

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