Президент Узбекистана поздравил учителей и наставников

ТАШКЕНТ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. 1 октября в Узбекистане отмечается День учителей и наставников. По этому случаю, Президент Узбекистана Ислам Каримов поздравил всех педагогов Республики с профессиональным праздником.

В своем поздравлении он отметил, что в Узбекистане мобилизуются все силы и возможности во имя достижения высокой цели – войти в ряд развитых демократических государств мира, обеспечить благополучную и процветающую жизнь народу, занять достойное место на международной арене. Сегодня есть все основания с гордостью сказать, что проводимая работа по кардинальному изменению облика страны дает большие результаты и признается мировым сообществом, добавил глава государства.

В числе ключевых факторов, которые лежат в основе достижения Узбекистаном высоких рубежей, Ислам Каримов назвал, в первую очередь, самоотверженный труд соотечественников, повышение уровня их самосознания, общественно-политической активности.

Он также особо подчеркнул решающую роль реформ в сфере образования и воспитания, осуществления дальновидных, глубоко продуманных Национальной программы по подготовке кадров и Государственной общенациональной программы развития школьного образования.

Важной опорой и надеждой также выступает молодое поколение, которое по-новому и самостоятельно мыслит, глубоко осознает свою честь и достоинство, способно продолжить начатые великие дела, обладает современными знаниями и профессиями, свободно владеет иностранными языками, и которое своими успехами подтверждает, что никому и ни в чем не уступает.

"И конечно, мы в неоплатном долгу и преклоняемся перед вами, наши дорогие учителя и наставники, мастера и преподаватели, ученые, за ваш бескорыстный и самоотверженный труд, дающий такие яркие результаты", – подчеркнул Президент.

Ислам Каримов далее упомянул ключевое значение человеческого капитала, сферы образования и науки в успешном преодолении финансово-экономического кризиса и обеспечении дальнейшего развития страны, отметив, что только государство, которое создает для их развития все необходимые условия и выделяет на это большие средства, сможет выйти из кризиса еще более сильным.

Объективно оценивая проделанную за прошедший период работу, глава государства отметил, что в области образования и воспитания предстоит еще многое сделать, решить имеющиеся проблемы и, самое главное, завершить начатые в этой сфере реформы. В этом контексте он обозначил следующие актуальные задачи:

развитие всех образовательных учреждений, в частности, общеобразовательных школ, лицеев и колледжей, продолжение работы по их оснащению современным оборудованием и инвентарем, созданию учебно-экспериментальных лабораторий и мастерских, учебников и пособий, внедрению новых образовательных стандартов и программ.

дальнейшее укрепление материально-технической базы высшей ступени системы непрерывного образования – высших учебных заведений в целях совершенствования их деятельности, повышения качества подготовки востребованных высококвалифицированных специалистов.

создание Фонда развития материально-технической базы высших учебных заведений для реализации и финансирования намеченных задач и ежегодное выделение из Государственного бюджета средств в большом объеме именно на эти цели.

В завершение, Президент от имени родителей, миллионов учащихся и студентов, от имени всего народа Узбекистана еще раз выразил всем педагогам глубокую благодарность за большой вклад в процветание и развитие страны, бескорыстный труд, огромную заслугу в формировании молодого поколения, подготовке его к самостоятельной жизни.

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