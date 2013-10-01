В парламенте обсудили афганские инициативы Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 октября. /УЗИНФОРМ/. "Вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности в контексте мирных инициатив Республики Узбекистан по Афганистану" стали темой "круглого стола", прошедшего 30 сентября в Законодательной палате Олий Мажлиса. В мероприятии, организованном Комитетом нижней палаты по международным делам и межпарламентским связям, приняли участие представители парламента, министерств, ведомств, иных заинтересованных организаций, СМИ.

Участники отметили, что Узбекистан с 1991 года прилагает настойчивые усилия по привлечению внимания мирового сообщества к необходимости мирного урегулирования ситуации в Афганистане. Республика изначально понимает и глубоко осознает масштаб разрушительных последствий данного конфликта и его угрозу не только региональной, но и глобальной безопасности и стабильности.

Президент Ислам Каримов неоднократно с трибун авторитетных международных организаций и в СМИ поднимал вопрос по мирному урегулированию конфликта в Афганистане и выдвигал практические инициативы и предложения, направленные на политическое решение афганской проблемы и достижение консенсуса противоборствующих сил.

Инициативы главы государства по урегулированию конфликта в Афганистане нашли своё отражение в итоговом документе саммита ШОС, который состоялся в Бишкеке 12-13 сентября. В ходе саммита Президентом была также озвучена твердая позиция Узбекистана по отношению к Афганистану, которая заключается в политике невмешательства в его внутренние дела, неучастии в различных военно-политических блоках, направленных против Афганистана, организации связей и сотрудничества с Афганистаном только на двусторонней основе и поддержке правительства, избранного афганским народом.

На "круглом столе" было подчеркнуто, что Узбекистаном в отношении Афганистана проводится последовательная, дальновидная и глубоко продуманная политика, и мирные инициативы Республики, безусловно, являются весомым вкладом в достижении мира и стабильности в Афганистане и обеспечении региональной безопасности.

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