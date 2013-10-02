Внимание региональным СМИ

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. В предстоящую пятницу в территориальном управлении Агентства печати и информации Узбекистана (УзАПИ) состоится семинар для редакторов печатных и электронных средств массовой информации. Темой семинара выбрана проблема повышения профессионального мастерства работников СМИ. Этот семинар станет первым одними из первых в числе других мер, предпринимаемых республиканским агентством в целях развития национальной журналистики.

На семинаре планируется рассмотреть вопросы обеспечения редакций современными информационно-коммуникационными технологиями, организации курсов для работников редакций в ведущих печатных, электронных и телевизионных СМИ. Вместе с тем, редакторы будут ознакомлены с правилами участия журналистов в таких конкурсах, как "Эътироф" ("Признание"), "Жамият ва Мен" ("Общество и я"), "Инсон хукуклари - журналист нигохида" ("Права человека глазами журналиста").

По данным УзАПИ, все эти конкурсы направлены на повышение профессионального мастерства и специализацию журналистов в конкретных сферах информационной деятельности.

Еще одним главным вопросов станет обсуждение состоянии работы, связанной с созданием электронных версией изданий и обучение работе на веб-сайте. По обучением понимается прохождение курсов по Интернет-журналистике, дизайнерскому искусству, верстке веб-сайта, а также ознакомление с законодательной базой в сфере СМИ.