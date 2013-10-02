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"Камолотовцы" займутся новым проектом

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. 2 октября в Бухарском областном совете молодежного движения "Камолот" прошло собрание активистов, темой которого стало обсуждение нового проекта "Молодежь – против курения". С октября по декабрь текущего года "камолотовцы" совместно с различными ведомствами и общественными организациями будут проводить разъяснительные мероприятия среди молодежи.

Совместно с областными управлениями народного образования и здравоохранения разъяснительные мероприятия на тему борьбы с табакокурением будут проводиться во всех школах области. Аналогичные мероприятия пройдут в академических лицеях, профессиональных колледжах и вузах. В разъяснительных работах примут участие сотрудники органов внутренних дел и прокуратуры.

Кроме этого, совместно с сотрудниками милиции "камолотовцы" примут участие в проверке торговых точек, занимающихся реализацией табачной продукции. Целью проверок является выявление фактов продажи табачной продукции лицам несовершеннолетнего возраста.

Общественные организации совместно с работниками средств массовой информации займутся социологическими исследованиями по изучению степени вовлеченности и зависимости молодого поколения от табакокурения.