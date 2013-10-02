Обсуждены результаты работы с несовершеннолетними

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. В здании хокимията Пайарикского района Самаркандской области 30 сентября прошло собрание, посвященное обсуждению хода работы с несовершеннолетними лицами района. На мероприятии, организованном по инициативе районной прокуратуры и постоянной комиссии по работе с несовершеннолетними, разговор шел о дальнейшем повышении эффективности работы в данном направлении.

Как было отмечено на мероприятии, в 2012-2013 учебных годах существующие 99 школ района окончили 4560 учеников. В целях дальнейшего продолжения обучения, районным отделом методического обеспечения и организации деятельности учреждений народного образования и прокуратурой 314 учеников обустроены в академические лицеи, а 4247 учеников - в профессиональные колледжи.

Наряду с этим, в нынешнем году 12 профессиональных колледжей района окончили 3612 студентов, из которых 3322 обеспечены постоянной работой. 167 талантливым студентам из местных коммерческих банков выделен льготный кредит в размере 358 миллионов сумов для открытия собственного бизнеса.

В процессе мероприятия также отмечено, что совместными усилиями районного отдела народного образования и прокуратуры в нынешнем году существенно снижен уровень преступности среди несовершеннолетней части молодежи.

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