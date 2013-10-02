Процесс апробации законопроекта продолжается

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. Как известно, в Самаркандской области осуществляется ряд мероприятий по исполнению Указа Президента Республики Узбекистан от 20 марта 2013 года №Р-3987 "О проведении правового эксперимента по апробации проекта Закона Республики Узбекистан "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

Субъектами правового эксперимента проводятся открытые беседы, семинары и собрания по эффективному проведению апробации. Так, 30 сентября в городе Самарканде по инициативе областного Кенгаша "УзЛиДеП" проведена беседа за "круглым столом", посвященная повышению эффективности разъяснительных работ среди населения законопроекта "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

В ходе мероприятия отмечены проделанные работы со стороны аппаратов "УзЛиДеП" на местах по исполнению пунктов Указа главы государства и подчеркнуты стоящие впереди задачи по дальнейшей пропаганде среди электората партии вышеуказанного законопроекта.

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