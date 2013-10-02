Новая школа для детей животноводов

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. 1 октября, в День учителя и наставника в ширкатном хозяйстве имени Абая Томдинского района состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию нового здания школы №25.

Здание общеобразовательной школы, где будут учиться дети чабанов аула Халмурат Казган, в установленные сроки возвели строители частной фирмы "Шохжахон курувчи нур".

Как рассказал корреспонденту ИП "УЗИНФОРМ" директор школы Нархал Жиемуратов, в новой современной школе со светлыми классами также имеются кабинеты физики и информатики, компьютерный класс, большая учительская комната. Все учебные помещения оснащены современной мебелью и оборудованием.

В день открытия новой школы правление ширкатного хозяйства и жители аула подарили очагу знаний два комплекта компьютеров.

Учиться в новую школу сегодня пришли 113 учащихся, а преподавать им будут 20 учителей-наставников.

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