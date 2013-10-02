Узбекистан примет участие в 7-м форуме "Республика Корея – Центральная Азия"

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Республики Узбекистан примет участие в работе Седьмого Форума по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия", который состоится 3-6 октября в городе Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Напомним, Форум по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия" действует с ноября 2007 года. Предыдущее 6-е заседание форума было проведено 5 июля 2012 года в городе Сеуле. Делегацию Узбекистан на нем возглавил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Форум выступает в качестве совещательной площадки для обсуждения вопросов укрепления и дальнейшего развития взаимодействия Южной Кореи со странами ЦА в различных областях, таких как экономическое развитие, ИКТ, сельское хозяйство, медицина и здравоохранение, внедрение системы "электронного правительства", повышение энергоэффективности экономик и других.

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