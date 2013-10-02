Наманганская семья – самая спортивная в стране

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. Семья педагогов из школы № 42 Намангана стала в воскресенье лучшей на традиционном республиканском фестивале спортивных семей., прошедшем в Ташкенте.

Вот состав команды-победительницы: папа – Рашид Янгаев, мама Наргиза Валиева, Комиль Янгаев – ученик 5 класса школы № 58, Динара Янгаева – ученица 2 класса школы № 52. Они стали лучшими в общем зачете по четырем видам спорта среди представителей всех 14 регионов страны.

Соревнования по трем видам проходили в столичном спорткомплекса "Истиклол", а старты по плаванию – в СДЮСШОР № 23.

Сначала семьи бежали спринтерскую дистанцию в легкой атлетике. Родителям надо было преодолеть 100 метров, а детям – 60. В этом виде наманганская семья заняла скромное пятое место.

Зато очень успешно она выступила в настольном теннисе. Тут играли команда на команду, и наманганцы поднялись на втрое место. Тот же результат оказался у наших и по сумме заплывов на 20 метров (дети) и 50 метров (родители).

Еще лучше они показали себя в биатлонной эстафете (бег + стрельба). Тут сказалась отличная наманганская школа по этому виду спорта, что и помогло семье Янгаевых стать победительницей как в этом виде, так и в общекомандном зачете. Наманганская семья опередила занявших второе место джизакцев и третье – бухарцев.

На торжественном закрытии соревнований награды призерам вручил министр народного образования Узбекистана И. Иноятов.

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