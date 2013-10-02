В Намангане завершился чемпионат юных теннисистов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. На чемпионате Узбекистана среди теннисистов не старше 16 лет порой разыгрывались нешуточные страсти, доводившие самых маленьких, особенно девочек, до слез.

В воскресенье были подведены итоги турнира. А накануне состоялись финалы в одиночных разрядах. И самым запоминающимся выдался поединок между Севиль Юлдашевой из Ташкента и Валей Шлейн, представлявшей Наманган в группе участниц 2000 – 2001 года рождения.

Эти девчушки устроили настоящий спектакль, обмениваясь мощными ударами и потоками слез в случае неудачи. Крепче духом и выносливее оказалась наша Валюша, которая сломила сопротивление соперницы в трех затянувшихся сетах: 6:4, 4:6, 6:3.

Еще одну победу добыл для хозяев корта Хумоюн Абдумаликков, ставший чемпионов среди ребят 1999 – 2000 годов рождения. В паре с ферганцем Шавкатом Исламовым Хумоюн также был неподражаем, став лучшим и тут.

Хумоюн Султанов и Али Ахмедов были сильнейшими в парном разряде среди самых старших. А в одиночном разряде победили андижанцы Одил Акрамов и Жамила Содикжанова.

В других возрастах чемпионами страны стали Гузал Исмаилова (Наманган) Барно Хусаинбекова (Хорезм), Абдур Саидахмедов (Ташкент), Ириса Турсунова (Ташкент), махлиё Рахматова (Наманган) – Сарвиноз Фарходова (Джизак).

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