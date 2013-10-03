Трудовой семестр уйчинской молодежи без отрыва от учебы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. Студенты Уйчинского сельскохозяйственного колледжа Наманганской области успешно выращивают хлопок в своем учебном хозяйстве. Таким образом, они проходят трудовой семестр без отрыва от учебы.

Вот уже четыре года в этом учебном заведении действует подсобное хозяйство. Здесь студенты под руководством опытного начальника участка Махаммадобида Отакузиева осваивают азы своей будущей профессии.

В этом хозяйстве хлопок выращивается на 10 гектарах, а учащиеся на практике наблюдают развитие хлопчатника – начиная от сева и заканчивая сбором.

Сейчас студенты колледжа приступили к уборке выращенного при их помощи урожая "белого золота". Одна из лучших сборщиц Шахноза Каюмова ежедневно собирает по 100 – 110 кг сырца.

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