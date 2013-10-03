Учкурганский фермер близок к выполнению госзаказа

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. Руководитель животноводческого фермерского хозяйства "Хожиакбар" Ильхом Шерматов из АМТП "Узбекистон" Учкурганского района в день сдает на хлопкозаготовительные пункты по 10 тонн "белого золота" и вплотную приблизился к заветному финишу.

Хлопком здесь занято 53 гектара, урожайность хорошая - 32 центнера с гектара. По плану предстоит собрать 170 тонн, но дехкане твердо намерены перевыполнить этот показатель. В этом им помогают коллектив детского сада № 17, жители кишлака Ката Мугол этого района.

"Уборка хлопка-сырца идет успешно, и скоро мы будем рапортовать о выполнении плана", – говорит фермер. Он отмечает, что помощники работают на совесть: "Среди них я хотел бы отметить лучших сборщиц Хафизу Турдибаеву, Мавлюду Отавалиеву, Саодат Тожибоеву и других".

Он также говорит, что постарался создать все условия для дехкан и помощников, наладить горячее питание: "Проблем с мясом и молоком нет, с овощами, бобовыми и другими продуктами – тоже. 35 га площадей у нас заняты различными кормовыми и овощными культурами".

"В общем, все идет как по маслу, и мы поможем убрать урожай вовремя, пока не наступили дождливые дни. В это трудное время мы все – хлопкоробы. Нужно помочь фермерам собрать урожай", – сказала сборщица Мавлюда Дадабаева.

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