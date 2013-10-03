дошкольное учреждение

Открыт еще один центр по изучению иностранных языков для самых маленьких

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. 2 октября в дошкольном образовательном учреждении № 47 города Бухары состоялась торжественная церемония открытия нового учебного центра для детей по изучению иностранных языков. В этом дошкольном учреждении вот уже более 3 лет организованы курсы по изучению английского языка.

При поддержке хокимията города Бухары и частных спонсоров был оборудован лингафонный кабинет. Поставлено 10 персональных компьютеров, видеопроектор, обеспечены учебники и другие учебно-методические пособия по английскому, немецкому и французскому языкам. Благодря созданию лингафонного кабинета в учреждении открыт учебный центр по изучению перечисленных языков, в котором кроме воспитанников могут заниматься все желающие.

Теперь это дошкольное учреждение стало одним из самых популярных среди жителей города, ведь здесь также функционируют спортивные секции, кружки рисования и музыки.