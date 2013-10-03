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Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

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 31.2% (348)  - Нейтрально
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 8.1% (90)  - Отрицательно
 6.4% (71)  - Затрудняюсь с ответом
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ОБСЕ проводит в Узбекистане семинар по продвижению ВИЭ в Центральной Азии
03.10.2013 19:36

ТАШКЕНТ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. 3-4 октября в Ташкенте проходит региональный семинар по вопросам развития возобновляемых источников энергии.

Его организаторами выступают координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане и Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и окружающей среды совместно с Государственным комитетом по охране природы Республики Узбекистан, Региональным экологическим центром Центральной Азии, программой Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества и недавно созданным Центрально-Азиатским региональным центром по возобновляемым источникам энергии.

В работе семинара принимают участие около 80 должностных лиц и представителей гражданского общества из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, которые обмениваются опытом и обсуждают свою повседневную деятельность с экспертами из Грузии, Норвегии, Испании и Швеции.

Выступая на открытии курсов, Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане посол Дьёрдь Сабо отметил, что сегодня речь идет не столько о том "надо ли" внедрять возобновляемые источники энергии, сколько о том "как, где и когда" это делать. "Это положительный и захватывающий вызов, стоящий перед странами во всем мире, а особенно – республиками Центральной Азии, которые имеют огромный потенциал и могут получить выгоду от регионального сотрудничества в области развития ВИЭ и обеспечения энергетической безопасности". Д.Сабо добавил, что данный семинар предоставляет хорошую возможность, чтобы начать работать в этом направлении путем обмена передовым опытом.

Участники семинара обсуждают перспективы солнечной и ветряной энергии, микро-ГЭС и геотермальные технологии, а также необходимость создания политических предпосылок для развития возобновляемых источников энергии. На встрече также рассматриваются вопросы стандартизации и способы решения проблемы нехватки энергоресурсов в отдаленных районах без электричества.

По итогам мероприятия будут сформулированы рекомендации для продвижения регионального сотрудничества и мер на национальном уровне, а также стимулирования международных организаций поддержать процесс в техническом и финансовом плане.

УЗИНФОРМ

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