В Навои прошел семинар, посвященный третьему сектору

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. 2 октября в Центре молодежи" города Навои по инициативе областного хокимията прошел семинар-тренинг на тему "Злободневные вопросы повышения эффективности информационно-организационной деятельности негосударственных некоммерческих организаций".

С докладом о дальнейшем углублении демократических реформ в стране, выдвинутых главой государства в Концепции формирования и развития институтов гражданского общества, выступил на семинаре депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Х.Рузметов.

Также участникам семинара были разъяснены правовые основы развития деятельности ННО, рассказано о созданных для них налоговых льготах, преференциях, удобствах при сдаче статистической отчетности, о проектах Законов "О социальном партнерстве" и "Об общественном контроле в Республике Узбекистан".

В завершение участники семинара получили ответы на интересующие их вопросы, направленные на повышение информационно-организационной деятельности ННО.

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