Внимание учреждениям культуры

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. В Молодежном центре города Самарканда 3 октября прошло очередное собрание областного управления по делам культуры и спорта, научно-методического центра по народному творчеству и культурно-просветительским вопросам.

В процессе собрания разговор шел об исполнении нормативных актов, регламентирующих вопросы организации современных учреждений культуры и мест отдыха населения, укрепления материально-технической базы парков культуры и отдыха, совершенствования их деятельности, а также охраны нематериального культурного наследия.

В ходе мероприятия отмечено, что до 2015 года запланировано строительство и оснащение современными аттракционами и средствами культурного отдыха всех районов и городов Самаркандской области.

Наряду с этим, оглашены результаты научной экспедиции в исторические города страны по пропаганде и изучению объектов нематериального культурного наследия.

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