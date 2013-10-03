В Ташкенте открылась социальная школа "Искусный ремесленник"

ТАШКЕНТ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. 3 октября в специальной школе-интернате № 101 для детей, лишенных слуха, состоялась церемония открытия нового кружка, а точнее, социальной школы "Искусный ремесленник", в которой приняли участие руководство школы, партнеры и представители СМИ.

Школа начала работу с направления "Вязание", в которой начали занятия девочки от 12-18 лет.

Основная финансовая поддержка осуществлялась через программу мини-грантов проекта Программы развития ООН и Программы Добровольцев ООН "Социальные инновации и волонтерство в Узбекистане", совместно с ННО "Форум социально ответственных граждан Узбекистана" и проектом ручная работа "Ladoshki.uz".

Основная цель проекта – обучить социально нуждающихся детей ремеслу, которое поможет им в дальнейшей жизни и научит их обеспечивать себя доходом, то есть заниматься предпринимательской деятельностью.

В проекте будут проходить обучение 15 воспитанниц, по окончанию которым будут выданы специальные сертификаты.

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