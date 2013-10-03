В Гаве любят русский язык

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. Вчера в школе № 42 поселка Гава Чустского района Наманганской области прошел районный семинар на тему "Воспитание любви и интереса к русскому языку".

Надо сказать, что эта школа является специализированным интернатом для детей с заболеваниями органов дыхания. Причем оказалось, что все три русиста здесь – мужчины, что является редкостью в наше время.

В этот день в трех классах школы прошли открытые уроки. Так, в 7 классе ученики под руководством Дарвина Исаева подробно остановились на стихотворении Александра Пушкина "Осень". А пятиклассники вместе с Абдугаффором Умирзаковым раскрыли тему характеристики предметов по материалу, времени и месту.

Тема урока в 9 классе, который провел Анваржон Абдурахмонов, - "Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным". В ходе урока ученики переделывали заданные им предложения из простых в сложноподчиненные, работали по карточкам, а лучше усвоить материал им помогало наглядное пособие в виде таблицы с различными видами сложноподчиненных предложений.

Но несмотря на все старания организаторов, они не смогли справиться с отключением электроэнергии, что отразилось на качестве представления учебного материала из-за невозможности использовать видеопроектор.

После открытых уроков в актовом зале школы была показана музыкально-литературная композиция "Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!".

"Хоть сам я по профессии преподаватель русского языка и литературы, но уже более 10 лет не преподаю и в силу своей занятости давно не был на подобных семинарах и не встречал сразу в таком большом количестве учителей-русистов", – отметил директор школы Шукуржон Юлдашев. Он выразил надежду, что это не последний подобный семинар.

Подводя итоги семинара, методист русского языка и литературы районо Содик Ахмедов наградил трех педагогов-русистов школы-интерната почетными грамотами и подчеркнул, что сегодня в Чустском районе 250 педагогов-русистов. "Цель у всех одна – научить детей русскому языку, научить их правильно и грамотно говорить на нем, познакомить их с прекрасной русской литературой", – сказал он в заключительном слове.

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