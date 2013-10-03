В Намангане прошла презентация новой книги об истории Ферганской долины

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 октября. /УЗИНФОРМ/. Вчера в областном информационно-ресурсном центре состоялось представление книги Юсуфжона Исмоилова и Бахтиёра Рузинова "Ахсикент – кадимги Фаргона пойтахти" ("Ахсикент – столица древней Ферганы"). В этой работе авторов раскрываются многие тайны истории долины.

Выступая перед студентами Наманганского колледжа сервиса и народных ремесел и учениками школы № 7, один из авторов – председатель общественного фонда "Чуст аждодлар мероси" Юсуфжон Исмоилов и заведующий отделом ИРЦ Исматилло Ёкубжанов дали краткую, но емкую характеристику новой книге.

Тему продолжил доцент Наманганского университета Бахтиер Исхаков. Он сделал упор на сохранении исторической памяти и рассказал, сколько труда и усилий было затрачено на то, чтобы сохранить то, что осталось от древнего города. Невероятно, что на сегодняшний день городище Ахсикент изучено всего на один процент, и это при том, что здесь неоднократно проводились раскопки, в которых принимали участие и видные ученые из Москвы, ленинградского Эрмитажа и Японии, Франции, Италии.

"Нашим общественным фондом ведется работа по пропаганде духовности и культурных ценностей нашего народа, проводятся различные мероприятия", – говорит председатель общественного фонда "Чуст аждодлар мероси" Юсуфжон Исмоилов. Недавно, например, в парке культуры и отдыха им. Мавлоно Лутфулло Чуста прошел семинар, посвященный участию молодежи в изучении материально-культурного наследия Наманганской области и развитию инфраструктуры туризма.

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