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Обсуждены результаты работы по введению в учебный процесс иностранных языков

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 октября. /УЗИНФОРМ/. 3 октября в Бухарском областном управлении народного образования состоялось собрание, в ходе которого были рассмотрены вопросы организации в общеобразовательных школах занятий по изучению иностранных языков.

Согласно указанию Министерства народного образования Республики Узбекистан, учебным советам общеобразовательных школ было поручено разработать новые учебные планы, с включением в предметы изучение иностранных языков с первого класса. На основе новых учебных планов детям преподают английский язык два раза в неделю.

В основном занятия проходят в форме интерактивных игр, для чего используются различные наглядные пособия и современные информационные технологии. В целях организации учебного процесса в должной мере и по единой системе учителя средних школ прошли специальные курсы в Центре переподготовки преподавательского состава.

Все начальные классы оснащены учебными материалами на иностранных языках, наглядными пособиями, игрушками. Основной базой является комплект учебников "Kid’s english", в которых в простой и очень доступной форме изложены начальные знания для первоклашек.

В ходе собрания были изучены отчеты руководителей отделов, ответственных за организацию учебного процесса в школах, в том числе, преподавание иностранных языков. В целях ознакомления с практикой преподавания иностранных языков в общеобразовательных школах и оснащения учебно-методическими пособиями решено провести выборочное изучение в некоторых школах.

В последующем работники управления народного образования будут периодически осуществлять подобные проверки в течении всего учебного года. По данным сотрудников вышеуказанного управления, большая часть школ будет проверена уже до конца текущего года.