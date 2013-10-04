"Рукоборец" из Папа поедет на фестиваль "Арнольд классик" в США

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 октября. /УЗИНФОРМ/. На прошедшем в сентябре в Польше чемпионате мира по армрестлингу папский мастер единоборства на руках Алишер Акбаров завоевал право представлять Узбекистан на фестивале "Арнольд классик".

Выступая в весовой категории 65 кг среди юношей не старше 21 года, папский атлет попал в восьмерку сильнейших, что и дало ему возможность принять участие в популярном шоу всех звезд спорта, носящем имя знаменитого американского киноактера и политика.

Стоит сказать, что в Папе сложилась неплохая школа рукоборцев. Наставник Кобилжон Комилжонов за год работы клуба армрестлинга воспитал уже четырех мастеров спорта. А весной этого года ребята из этого райцентра в Наманганской области стали призерами Кубка Азии в Таразе (Казахстан). Алишекр Акбаров завоевал серебряную медаль в своей весовой категории, а Азамат Набижонов – бронзовую. Чуть позже, в июне, на прошедшем в Ташкенте чемпионате континента Бекзод Комилжонов получил "серебро", а его земляки Алишер Акбаров, Азамат Набижонов и Мухсин Хамидов – "бронзу".

И вот новый успех папской школы борьбы на руках. В Польше наши парни вообще выступили успешно. Бекзод Комильжонов пусть и не снискал лавров, но все же получил международный опыт. Он ему очень даже пригодится на турнире в Польше, который пройдет в ноябре.

"Арнольд классик", теперь называемый спортивным фестивалем Арнольда ("Arnold Sports Festival"), сегодня является самым массовым коммерческим спортивным мероприятием в мире. Фестиваль объединяет в себе соревнования по большому количеству видов спорта: армрестлинг, бокс, дзюдо, гимнастика, карате, настольный теннис и другие. Но силовые виды спорта продолжают занимать самое важное место в фестивале. "Arnold Sports Festival" проходит ежегодно в городе Колумбус (США) в начале марта. Главным организатором и основателем фестиваля является известный актер, легендарный бодибилдер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

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